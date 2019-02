Der dreifache Ski-WM-Medaillengewinner Marco Schwarz wird sich nach seinem verletzungsbedingten, frühzeitigen Saison-Ende und der erfolgten Operation bald in die Reha begeben. Noch am Montag verließ der Kärntner die Privatklinik Hochrum in Tirol und fährt zunächst heim nach Radenthein. "Zuhause werde ich Zeit haben, alles zu verdauen und mir durch den Kopf gehen zu lassen", sagte der 23-Jährige.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Schwarz verließ die Privatklinik Hochrum schon wieder