Schwarz hat mit Zagreb noch eine Rechnung offen

Marco Schwarz ist in Österreichs Herren-Skiteam der Mann der Stunde. Nach seinem Sieg beim Parallel-Event in Oslo möchte der Kärntner gleich am Sonntag in Zagreb nachlegen und den intensiven Slalom-Jänner mit einem Spitzenresultat eröffnen. "Zagreb taugt mir eigentlich ganz gut", meinte Schwarz. "Es sind auch sehr viele Flachstücke drin, wo ich sehr gut Gas geben kann, wo ich pushen kann."

SN/APA (AFP/NTB SCANPIX)/TERJE BEND Marco Schwarz auf Erfolgskurs