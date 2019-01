Schwarz im Adelboden-Slalom voran, Hirscher Dritter

Marco Schwarz liegt - wie in der Vorwoche in Zagreb - wieder zur Halbzeit eines Ski-Weltcup-Slaloms an der Spitze. Der Kärntner war am Sonntag bei Schneetreiben in Adelboden 0,34 Sekunden schneller als der Norweger Henrik Kristoffersen. Dritter ist Seriensieger Marcel Hirscher (+0,39). Über zwei Sekunden Rückstand riss Michael Matt auf, Manuel Feller schied wie im Riesentorlauf aus.

SN/APA (KEYSTONE)/JEAN-CHRISTOPHE B Schwarz mit tollem Finish zur Halbzeitführung