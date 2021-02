Schwarz wird zum Allrounder dieser WM

Für Marco Schwarz beginnt mit der heutigen Kombination eine Weltmeisterschaft mit vier Bewerben und drei echten Medaillenchancen.

Über den Stellenwert der Kombination im Skisport ist alles gesagt, wenn man den aktuellen WM-Dritten zu seinem Platz in der Weltrangliste in der Disziplin befragt. "Keine Ahnung", sagt Marco Schwarz und zuckt dabei die Schultern. Es geht um seine Startnummer für die heutige WM-Kombination der Herren (11.15/15.20). Nur: In dieser Saison gab es keine Kombi, im Vorjahr standen zwar drei im Programm, Schwarz hat aber nur eine davon bestritten.

Die Kombi macht den Auftakt für eine extrem dichte ...