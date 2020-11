Schweizer Herren-Trio fehlt corona-positiv in Lech

Die Schweizer Loic Meillard, Justin Murisier und Marco Odermatt sind positiv auf Covid-19 getestet worden und fallen für den Parallel-Weltcupriesentorlauf kommenden Freitag in Lech/Zürs aus. Wie Swiss Ski am Samstag weiter bekannt gab, habe das Trio leichte bis gar keine Erkältungssymptome und befinde sich in Quarantäne. Weitere Tests im Team der Eidgenossen fielen demnach negativ aus.

Quelle: APA