Niels Hintermann, zuletzt Fünfter der Herren-Weltcup-Abfahrt in Saalbach, muss auf die Speedrennen am Wochenende in Kvitfjell verzichten. Der 24-jährige Schweizer verspürte nach seinem Sturz im Abfahrtstraining am Donnerstag starke Schmerzen im linken Knie und ist bereits heimgereist. Laut einer ersten Diagnose erlitt er eine Überdehnung.

Quelle: Apa/Ag.