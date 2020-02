Schweizer Loic Meillard nicht in Japan

Skirennläufer Loic Meillard wird dieses Wochenende bei den Rennen im japanischen Yuzawa Naeba nicht am Start stehen. Der bereits als Gewinner des Kombinations-Weltcups feststehende Schweizer habe sich Anfang der Woche beim Freeriden eine Schnittwunde am linken Unterschenkel zugezogen. Diese habe operiert werden müssen, teilte der Schweizer Verband am Freitag mit.

Quelle: APA