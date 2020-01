Schweizer Marc Gisin wird diese Saison keine Rennen bestreiten

Der Schweizer Marc Gisin wird in diesem Winter keine alpinen Ski-Rennen bestreiten. Diese Entscheidung fällte der 31-jährige Läufer am Dienstag nach dem ersten Training für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen. Der im Dezember 2018 in der Abfahrt von Gröden schwer gestürzte Gisin hatte in diesem Winter schon mehrfach Comeback-Anläufe genommen.

SN/APA (KEYSTONE)/ANTHONY ANEX Gisin lässt es nach dem Training in Wengen für heuer sein