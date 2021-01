Schweizer Mauro Caviezel erleidet starke Gehirnerschütterung

Der Schweizer Skirennläufer Mauro Caviezel hat sich nach Angaben seines nationalen Verbandes am Donnerstag bei einem Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen eine schwere Gehirnerschütterung und eine Knieverletzung zugezogen. Das Ausmaß der Knieblessur des Führenden im Super-G-Weltcup wird sich erst bei einer genauen Untersuchung am Sonntag herausstellen. Am Donnerstag hatte es noch geheißen, dass Caviezel ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten habe.

Quelle: APA