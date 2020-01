Schweizer Odermatt gibt Comeback im Kitzbühel-Super-G

Überraschend früh kehrt Marco Odermatt in den alpinen Ski-Weltcup zurück. Der Schweizer, der Anfang Dezember den Super-G in Beaver Creek gewonnen hat, trainierte zuletzt auf der Reiteralm und fühlt sich für den Super-G am Freitag in Kitzbühel bereit. Odermatt hatte sich am 23. Dezember im Riesentorlauf in Alta Badia einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen.

SN/APA (AFP/Getty)/Sean M. Haffey Marco Odermatt ist wieder fit