Schweizer Skistar Janka vor Comeback in Bormio

Der Schweizer Carlo Janka steht vor seinem Comeback im Ski-Weltcup. Der 35-jährige Olympiasieger gehört dem Aufgebot der Eidgenossen für die drei Speedrennen ab Dienstag in Bormio an. Janka hatte den Saisonauftakt wegen Rückenproblemen verpasst. Zuletzt in Gröden fiel ehemalige Gesamtweltcupsieger aufgrund eines positiven Corona-Tests aus.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Janka in Bormio wieder dabei