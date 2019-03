Schwieriger Abfahrtstag in Soldeu erwartet - Neuschnee, Wind

Beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Soldeu (Andorra) wird für Mittwoch ein schwieriger Tag erwartet. Fünf bis zehn Zentimeter Schnee werden im Pyrenäen-Ort erwartet, zudem soll der Wind zunehmen. Sowohl in der Abfahrt der Herren ab 10.30 Uhr, wie auch in jener der Damen um 12.00 - jeweils auf der Strecke in El Tarter - geht es noch um die Entscheidung im Disziplinweltcup.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Der Wind soll in Soldeu noch zunehmen