Der Salzburger Mario Seidl geht am Sonntag zum Abschluss des "Nordic Triple" im Weltcup der Nordischen Kombination in Chaux-Neuve als Führender in den 15-Kilometer-Langlauf. Der Salzburger hat nach dem Springen 37 Sekunden Vorsprung auf den Steirer Franz-Josef Rehrl, der die beiden ersten Bewerbe des Triples gewonnen hat.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Seidl gelang ein guter Sprung