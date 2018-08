Jacqueline Seifriedsberger hat am Samstag im vierten Bewerb des Sommer-GP im Skispringen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Die 27-Jährige landete in Frenstat (CZE) mit Weiten von 98 und 97,5 Metern an der fünften Stelle. Das Podest verpasste sie um 10,8 Punkte. Ihre Teamkollegin Eva Pinkelnig belegte den neunten Rang (96/93,5).

