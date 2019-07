Jacqueline Seifriedsberger (90/93 m) hat am Freitag im Sommer-GP der Skispringerinnen in Hinterzarten als beste Österreicherin den elften Platz belegt. Chiara Hölzl (91,5/89) landete in Abwesenheit von Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig nach dem neunten Halbzeitrang an der 15. Stelle. Die Japanerin Sara Takanashi (98/100) gewann 4,0 Punkte vor der norwegischen Olympiasiegerin Maren Lundby.

Quelle: APA