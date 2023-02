Seitensprung zum Skeleton beschert Leichtathletin Sarah Baumgartner eine Südkorea-Reise

Ihre Paradedisziplin ist der Stabhochsprung, doch nun ist Sarah Baumgartner auch auf dem glatten Eis durchgestartet - als Skeleton-Pilotin.

Bei den Omega Youth Series in Innsbruck-Igls gewann Sarah Baumgartner am Freitag und Samstag beide Rennen. Die 15-Jährige aus Michaelbeuern hat bislang als vielseitiges Talent in der Leichtathletik aufgezeigt und war dort 2022 bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen mit dabei. Im Stabhochsprung liegt ihre Bestmarke bei 3,71 Metern. Im Vorjahr war die Union-Salzburg-Athletin Dritte der Österreichischen Meisterschaften.

Nun erwies sich das Bewegungstalent auch auf dem Skeleton-Schlitten als begabt. Obwohl sie erst vor drei Monaten erstmals in den Eiskanal ging, ließ sie zahlreiche Konkurrentinnen aus mehreren Ländern hinter sich. "Bei der Österreichische Meisterschaft 2022 gab's ein Try Out des Bob- und Skeletonverbandes. Und da bin ich dann gewissermaßen hängen geblieben", erklärte sie. "Ich bin unglaublich zufrieden. Das hätte ich mir nie erwartet."

Laut Bob- und Skeletonverband soll Sarah Baumgartner Anfang März in Pyeongchang, dem Olympiaort von 2018 die nächsten Rennen im Rahmen der Youth Series fahren.