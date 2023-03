Selbst ein Sturz kann Stefan Kraft nicht stoppen

Der Salzburger Skispringer schlug nach einem Probeflug auf 249 Meter mit dem Hinterkopf auf - und ließ danach auf der weltgrößten Schanze einen Sieg und einen zweiten Platz folgen.

"Das war sicher der verrückteste Tag in meiner Skisprungkarriere", sagte Stefan Kraft und fasste sich ungläubig an den Kopf. Beim Einfliegen für den samstägigen Weltcupbewerb in Vikersund segelte der Salzburger 249 Meter weit, kratzte dabei an seinem eigenen, im Jahr 2017 aufgestellten Weltrekord (253,5 m). Allerdings konnte er den Sprung nicht stehen, der hohe Landedruck drückte Kraft unweigerlich nach hinten. Der 29-jährige ÖSV-Star schlug mit dem Hinterkopf heftig auf dem Schnee auf. "Ich habe mir gedacht, ich breche mir auch ...