Selbstkritischer Hirscher schont vor Heimrennen Ressourcen

Neun Siege und ein dritter Platz - so lautet die Bilanz von Marcel Hirscher nach seinen 13 Saisonrennen. Als überlegener Führender im Gesamtweltcup wird der siebenfache Gewinner der großen Kristallkugel seine Heim-Slaloms in Kitzbühel und Schladming in Angriff nehmen. Danach wartet auf den Salzburger nur noch der Riesentorlauf in Garmisch-Partenkirchen, ehe es zur WM nach Aare geht.

SN/APA (AFP)/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Hirscher will sich zwischendurch auch schonen