Semmering vor Weltcupjubiläum ohne Zuschauer

Die letzten Weltcup-Damenskirennen des Jahres finden traditionell in Österreich statt. Diesmal ist am 28./29. Dezember wieder Semmering an der Reihe und vom "Zauberberg" kommen eineinhalb Wochen vor der offiziellen Schneekontrolle positive Signale. "Wir sind sehr zufrieden. Wir konnten an den kalten Tagen super schneien und haben zuletzt auch noch Kosmetik-Schnee dazubekommen", berichtete OK-Chef Franz Steiner. "Wenn kein Mega-Tauwetter kommt, sollte nichts mehr passieren."

Neben dem Riesentorlauf feiert diesmal der legendäre Nachtslalom sein Comeback. Damit carven Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin und Co. wieder unter Flutlicht, nachdem man vor zwei Jahren ausnahmsweise unter Tag gefahren war. Dank der Bergbahnen kann man am Semmering mittlerweile aus gleich 66 Kanonen beschneien, hat zudem eine eigene Wasserleitung aus Maria Schutz für die Wasserspeicher. Dass wegen Corona ausgerechnet beim 25-Jahre-Weltcup-Jubiläum aber keine Zuschauer erlaubt sind bzw. kein Rahmenprogramm möglich ist, schmerzt auch Steiner. "Das tut schon weh. Den Leuten hat das sehr gefallen, sonst wären ja nicht so viele gekommen. Für uns war aber immer klar, dass wir den Weltcup trotzdem wollen. Alle sind deshalb trotzdem mit großem Eifer bei der Sache." 1995 hatten am Semmering erstmals Damenrennen stattgefunden mit der Idee, den Skiweltcup im Wechselspiel mit Lienz in oder in die Nähe von Großstädten zu bringen. Zehntausende Fans sorgten für Massenandrang auf der eine Autostunde von Wien liegenden Passhöhe zwischen Niederösterreich und der Steiermark, die nahe Autobahn musste als Parkplatz dienen. Später kamen wegen Sarka Strachova, Veronika Velez-Zuzulova und Petra Vlhova viele Fans aus Tschechien und der Slowakei hinzu. Diesmal sind Fans nicht zugelassen. Allerdings findet an den beiden Renntagen Publikumsskilauf mit gemeinsamer Nutzung der Gondelbahn statt. Getrennte und überwachte Einstiege sowie vier farblich unterschiedliche Korridor- und Zonensysteme sollen dies trotz der erhöhten Corona-Sicherheitsmaßnahmen sicher möglich machen. Auch die Rodelbahn soll trotz des Weltcups in Betrieb sein. Auch 2020 wird es das traditionelle Weltcup-Plakat von Christian Ludwig Attersee geben. Vor zwei Jahren hatte das Sujet des weltweit angesehenen Künstlers für Aufregung gesorgt, weil es u.a. eine nackte Skifahrerin gezeigt hatte. Das Bildwerk war deshalb vom Veranstalter zurückgezogen worden. Der Künstler sei aber nie "beleidigt" gewesen und habe nun für den Sportverein gerne wieder etwas gemalt, betonte Steiner. "Es ist sehr bunt. Eine Dame und Ski sind auch zu sehen." Quelle: APA