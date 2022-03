Shiffrin gewinnt Courchevel-Abfahrt vor Scheyer - Kugel an Goggia

In der letzten Abfahrt hat Mikaela Shiffrin den ersten Saisonsieg in dieser Disziplin geholt. Die US-Amerikanerin war am Mittwoch in Courchevel mit Startnummer 21 0,10 Sekunden schneller als die Vorarlbergerin Christine Scheyer und die Schweizerin Joana Hählen. Die kleine Kristallkugel sicherte sich wie im Vorjahr - und zum insgesamt dritten Mal - die Italienerin Sofia Goggia, die Platz 12 belegte. Das Nachsehen hatte Olympiasiegerin Corinne Suter (19.) aus der Schweiz.

SN/APA/AFP/NICOLAS TUCAT Top-Abfahrtsleistung von Shiffrin

Beste Österreicherin in der Abfahrtswertung ist Ramona Siebenhofer, die vor Mirjam Puchner Disziplin-Vierte wurde. Siebenhofer belegte zum Saisonabschluss den 13. Platz, die übrigen ÖSV-Starterinnen kamen nicht in die Punkteränge. Im Gesamtweltcup sieht es für Shiffrin nun noch besser aus. Sie führt mit 156 Punkten Vorsprung auf ihre Rivalin Petra Vlhova aus der Slowakei.