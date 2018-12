Shiffrin kann sich zur alleinigen Slalomkönigin krönen

Bricht die US-Amerikanerin am Semmering den Siegrekord (35) von Marlies Raich?

Mittlerweile hat sie schon in allen Disziplinen gewonnen, ist so schon mit 23 in den exklusiven Kreis der Allzeit-Skigrößen aufgestiegen. Ihr Steckenpferd ist und bleibt aber der Slalom und so heißt es im letzten Rennen des Jahres am Samstag (10.30/13.30 Uhr) am Semmering zum letzten Mal in diesem Jahr Mikaela Shiffrin gegen den Rest der Slalomwelt.

Dass es dabei um eine Reihe von Rekorden geht, ist fast schon überflüssig zu erwähnen. Eine mögliche neue Bestmarke ist aus österreichischer Sicht dennoch von Bedeutung. Die US-Amerikanerin kann mit einem weiteren Sieg, ihrem 36., die ehemalige Slalom-Dominatorin Marlies Raich (Schild) überflügeln. "Mit ihr auf einer Stufe zu stehen war lange Zeit surreal", sagte Shiffrin über ihr Kindheits- und Jugendidol nach dem jüngsten Sieg in Courchevel. Nun kann sie alleinige Rekordhalterin werden. Statistik interessiert sie eigentlich gar nicht, dennoch wird sie durch ihre Seriensiege naturgemäß immer wieder daran erinnert. "Es wird schwieriger, nicht an diese Zahlen zu denken. Das lenkt ab", gibt sie zu.

Bisher hat sie den Rummel um ihre Person eindrucksvoll gemeistert, sich Rennen für Rennen erfolgreich auf das Eigentliche, das Skifahren, fokussiert. "Tombas Rekord (50 Gesamtsiege) war auch vor dem zweiten Durchgang im Riesentorlauf nicht in meinem Kopf", versichert sie. Dass es nach der Halbzeitführung nur zu Platz fünf reichte, ärgerte sie nicht. "Ich bin im Slalom auch nicht auf Revanche aus. Revanche wäre kein guter Begleiter."

Die größte Herausforderin wird wohl wieder Petra Vlhová, die nach vier zweiten Plätzen in Levi, Killington, St. Moritz (Parallelslaom) und Courchevel mit dem Rückenwind vom Riesentorlaufsieg nun Shiffrins Slalom-Rekord vertagen kann. Ebenso Bernadette Schild. Die Salzburgerin interessiert die Jagd von Shiffrin auf den Rekord ihrer Schwester aber "gar nicht". Auch verspüre sie keine Extramotivation. "Ich konzentriere mich nur auf meine Leistung und wenn die passt, bin ich vorn dabei."