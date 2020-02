Shiffrin nach Tod von Vater am "Sports Illustrated"-Cover

Trotz ihres Fehlens im alpinen Ski-Weltcup ist Mikaela Shiffrin in ihrer Heimat USA in den Medien derzeit sehr präsent. Die 24-Jährige schmückt das Titelblatt der März-Ausgabe von "Sports Illustrated". Laut dem US-Skiverband ist sie die erste Sportlerin einer olympischen Einzelsportart, die das Magazin in seiner fast 66-jährigen Geschichte in einem nicht-olympischen Jahr zur Coverheldin machte.

SN/APA (AFP)/NIKOLAY DOYCHINOV Shiffrin legt momentan eine Pause ein