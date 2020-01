Mikaela Shiffrin war nach Platz drei im Nachtrennen von Flachau emotional wie nie und suchte just bei ihrer größten Konkurrentin Trost.

Sie ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Titelverteidigerin im Gesamtweltcup und führt auch die aktuellen Weltcupwertungen an. Beim Nachtslalom in Flachau wurde Mikaela Shiffrin allerdings nur Dritte und das reichte aus, um danach völlig aufgelöst in Selbstzweifel zu verfallen. Emotional wie nie sprach ...