Shiffrin startet zur Rekord-Nachtshow

In den zwei Flutlicht-Slaloms von Zagreb kann die US-Dominatorin nach Siegen mit Lindsey Vonn gleichziehen. Die Herren fahren erstmals in Garmisch am Abend.

Der Super-Jänner der Slalom-Asse beginnt am Mittwoch mit einer doppelten Nachtshow: Sowohl die Damen in Zagreb als auch die Herren in Garmisch-Partenkirchen werden die Entscheidung unter Flutlicht bestreiten.

Bei Plusgraden in Zagreb jagt Mikaela Shiffrin weiter den Weltcup-Siegrekord. Nach dem kompletten Triumph mit drei Siegen am Semmering liegt der US-Skistar bei 80 Erfolgen nur noch zwei hinter Lindsey Vonn und sechs hinter Ingemar Stenmark zurück. Österreichs verunsichertes Team fährt beim "Snow Queen Trophy" genannten Slalom-Doppel am Mittwoch (12.30/16.30) und Donnerstag (15.00/18.00/beide live ORF eins) erneut um den Befreiungsschlag.

Auf der Flutlichtbühne nähert sich die erst 27-jährige Shiffrin dem besonderen Allzeitrekord des Schweden Stenmark, der 86-mal im Weltcup triumphiert hat. Bereits am Donnerstagabend könnte Vonn als erfolgreichste Frau eingeholt sein - wenn Shiffrin in den beiden "Late Night Shows" auf dem Sljeme gewinnt.

"Ich hätte es nicht geglaubt, und ich bin dankbar, dass ich nach 80 Siegen immer noch zweifle", sagte Shiffrin vor Silvester. "Ich habe es vorgezogen, meine ganze Karriere als Zweiflerin zu leben, was auch immer ich erreicht habe. Das hält einen am Arbeiten, denn ich habe immer noch das Gefühl, dass es nicht real ist. Und es ist viel spannender, ständig zweifelnd zu sein, als zu erwarten, dass man gewinnt."

Österreichs Technikerinnen hingegen werten aktuell jede Platzierung in den Top Ten als Erfolg. Am Semmering war Katharina Truppe als 13. die beste Läuferin eines insgesamt verunsicherten Teams. "Wir müssen die Athletin individuell dort abholen, wo sie ist", betonte Thomas Trinker, der Rennsportleiter Frauen im ÖSV. "Und dann müssen wir sie entwickeln. Die Winterzeit ist die beste Zeit dafür. Wir werden versuchen, das Ruder rumzureißen."

Besser sieht es im ÖSV-Herrenteam aus, die erstmals in Garmisch-Partenkirchen einen Nachtslalom in Angriff nehmen (15.40 und 18.45 Uhr/live ORF 1). Für die Österreicher geht es im dritten Torlauf um den ersten Technik-Sieg in diesem Winter. Nur drei Tage nach dem Tournee-Springen erlebt Garmisch das nächste Wintersport-Highlight. "Ich freue mich auf das Rennen, weil es ganz speziell ist", sagte Manuel Feller. Der Gudiberg liegt direkt neben der Skisprung-Arena, der Slalom-Kurs führt sogar teilweise über den Schanzenhang und mündet im selben Ziel. Zu später Stunde wird das eine noch beeindruckendere Bühne: "Die Kulisse, wenn man ins Skisprung-Stadion reinfährt, ist einzigartig. Heuer werden auch viel mehr Leute dort sein als letztes Jahr. Für mich ist das ein super Beginn für den Slalom-Monat Jänner", fügte Feller hinzu. In Madonna di Campiglio war der Routinier kurz vor Weihnachten Fünfter, vier ÖSV-Athleten landeten in den Top Ten.

Am Montag und Dienstag simulierten die Österreicher in Fellers Heimatort Fieberbrunn die Verhältnisse, die man wegen der hohen Temperaturen in Garmisch wohl vorfinden wird: eine mit massenweise Salz behandelte Piste.

Die Rennen von Zagreb und Garmisch leiten intensive Slalomwochen ein. Für die Damen geht es via Kranjska Gora (zwei Riesentorläufe) zum nächsten Nachtslalom in Flachau (10. Jänner), ehe in Spindlermühle (29. Jänner) die letzten WM-Tickets für Meribel vergeben werden. Kein Verschnaufen gibt es für die Männer mit Slaloms in Adelboden (8. Jänner), Wengen (15. Jänner), Kitzbühel (22. Jänner), Schladming (24. Jänner) und Chamonix (4. Februar).