Shiffrin und Killington gehören zusammen

Beeindruckend: Die US-Amerikanerin hat bei ihrem Heimrennen in Vermont jeden bisher ausgetragenen Slalom gewonnen.

Der Ski-Weltcup übersiedelt nach Nordamerika und das heißt bei den Damen: Mikaela Shiffrins Rekordjagd geht wohl weiter. Für die 27-Jährige ist das Rennen im Ostküsten-Bundesstaat Vermont das, was für Lindsey Vonn einst die Rennen in Lake Louise waren: ein Heimspiel auf ganzer Linie. Denn Shiffrin hält einen Rekord, der auch Vonn staunen lässt: Sie gewann alle Slaloms in Killington, seit dem der Ort im Weltcup ist, also seit 2016. Nur 2020 fiel das Rennen aus, da man wegen Corona einen Bogen um die USA machte. So gab es bisher eben erst fünf Siege, der sechste soll am Sonntag dazukommen.

Daneben reiht Shiffrin auch so die Rekordmarken aneinander, sie gewann in der Vorwoche in Levi beide Slaloms, womit sie die Weltcupsiege 75 und 76 gefeiert hat. Dazu hat sie auch eine stolze Bilanz aufzuweisen: Sie hat in der elften Saison hintereinander jeweils zumindest ein Weltcuprennen gewonnen, eine Bestmarke, die sie sichnun mit der Schweizerin Vreni Schneider (1984-1995) und der Steirerin Renate Götschl (1996-2007) teilt.

Dennoch könnte Killington sogar noch eine Premiere für Shiffrin bedeuten, denn den Riesentorlauf, mit dem das ausverkaufte Ski-Wochenende in Vermont schon am heutigen Samstag beginnt, hat sie noch nie gewonnen - wohl aber die Plätze 2, 3, 4 und 5 da schon belegt.

Mit anderen Erwartungen als die große Lokalmatadorin geht natürlich das in Levi so gebeutelte ÖSV-Damenteam an den Start. Zur Erinnerung: Für die ÖSV-Damen gab es in den beiden Läufen nur drei Top-20-Plätze, Rang acht durch Katharina Liensberger war das beste Ergebnis. Die Mannschaft blieb danach noch zwei Tage in Finnland zum Training, konzentrierte sich da aber auf den Riesentorlaufschwung. In der Disziplin soll es nämlich besser als im Slalom laufen. Da liegen die Hoffnungen vor allem auf Ramona Siebenhofer. Die 31-jährige Steirerin ist so etwas wie die letzte Allrounderin, weswegen sie in der Vorbereitung einen Schwerpunkt auf das Speedtraining in Copper Mountain gelegt hat. Zuletzt sei da noch ein Tag Riesentorlauftraining dabei gewesen. "Ich freue mich jetzt wirklich, es war mittlerweile schon eine lange Vorbereitung", meinte die Steirerin. "Ich fühle mich stabil, habe technisch noch einen Schritt machen können." Sie ist unter den besten 15 der Rangliste - da sei "der Blick dann immer nach vorne gerichtet".

Zurück im Team ist auch die 28-jährige Stephanie Brunner, die in Sölden nach Knieproblemen noch kurzfristig auf ihren Start verzichten musste.