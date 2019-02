Shiffrin verzichtet bei WM auf Antreten in Kombination

Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin wird bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare auf ein Antreten in der Kombination verzichten und sich auf Riesentorlauf und Slalom konzentrieren. Das teilte die US-Amerikanerin am Dienstagabend auf Twitter mit.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Mit der ersten "Goldenen" in der Hand lässt sich leichter "Nein" sagen