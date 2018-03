Shiffrin vor Weltcup-Krönung, Schweiz will ÖSV stürzen

An diesem Wochenende könnten im Damen-Weltcup in Ofterschwang weitere drei Kristallkugeln vergeben werden. Mikaela Shiffrin würde schon mit Platz sechs im Riesentorlauf am Freitag den Gesamtweltcup vorzeitig für sich entscheiden, am Samstag kann das Wunderkind aus Colorado die Slalom-Kugel draufpacken. Österreichs Damen droht indes der Verlust der Führung in der Mannschaftswertung an die Schweiz.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS XAVIER MARIT Shiffrin wird ihre Saison vorzeitig krönen