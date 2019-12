Shiffrin will im Lienz-Slalom ihre Serie fortsetzen

Seit dem Triumph von Petra Vlhova am 8. Jänner in Flachau und damit seit fast einem Jahr ist Mikaela Shiffrin im Slalom unbesiegt. Die Bilanz von Österreichs Torläuferinnen könnte gegensätzlicher nicht aussehen - seit 30. November 2014, als sich Nicole Hosp in Aspen durchsetzte, gab es keinen Erfolg. Am Sonntag in Lienz bekommen Katharina Truppe, Katharina Liensberger und Co. ihre nächste Chance.

SN/APA (AFP/Archiv)/TOM PENNINGTON An Shiffrin wird alles gemessen