Shiffrin zum zweiten Mal Skisportlerin des Jahres

Zum zweiten Mal ist Mikaela Shiffrin (24) von den Mitgliedern der Internationalen Ski-Journalisten-Vereinigung (AIJS) zur Alpinskisportlerin des Jahres gewählt worden. Die US-Amerikanerin gewann in der Vorsaison zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup sowie WM-Gold in Aare in Slalom und Super-G. Bei der diesjährigen Wahl setzte sie sich knapp vor Vierfachsieger Marcel Hirscher durch.

SN/APA/BARBARA GINDL Ski-Superstar Mikaela Shiffrin