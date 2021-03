Sieben ÖSV-Snowboarder im WM-Parallelslalom-Finale dabei

Alle vier ÖSV-Damen und drei Herren haben es bei den Parallel-Weltmeisterschaften der Snowboarder in Rogla (Slowenien) in das Finale der Top 16 geschafft (14.45 Uhr/live ORF 1). Die Besten waren Riesentorlauf-Bronzemedaillengewinnerin Julia Dujmovits als Achte und Andreas Prommegger als Dritter. Die Bestzeiten stellten PGS-Vizeweltmeisterin Sofia Nadyrschina sowie der am Montag Drittplatzierte Andrej Sobolew jeweils von der Russischen Ski Föderation auf.

SN/GEPA pictures Julia Dujmovits.

Die Burgenländerin Dujmovits hatte nach zwei Qualifikationsläufen 1,68 Sekunden Rückstand, Daniela Ulbing war Elfte (+2,29), Claudia Riegler 13. (+2,44) und Sabine Schöffmann 16. (+2,69). Bei den Herren fehlten dem Salzburger Prommegger 0,72 Sekunden, Alexander Payer war Fünfter (+0,87) und Benjamin Karl Zwölfter (+1,29). Für Lukas Mathies war als 27. Endstation (+2,32).