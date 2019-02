Siebenhofer will am Sonntag "mit Wut im Bauch" zur Medaille

Eine mögliche WM-Medaille in der Kombination hat Ramona Siebenhofer am Freitag in Aare in der Abfahrt verspielt. "Im Slalom habe ich mir, glaub ich, nichts vorzuwerfen", sagte die ÖSV-Athletin, für die letztlich nur "Blech" blieb. Eine Medaille in der Abfahrt könnte sie aber wieder mit ihrer Paradedisziplin versöhnen. "Sonntag mit Wut im Bauch wird es dann hoffentlich funktionieren."

SN/APA (EXPA/Angerer)/EXPA/DOMINIK Eine Medaille in der Abfahrt würde Siebenhofer versöhnlich stimmen