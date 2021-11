Sieg brachte ein Gefühlschaos für Mikaela Shiffrin

Die US-Amerikanerin hat nicht nur die Konkurrenz, sondern vor allem ihre eigene Unsicherheit besiegt. Nach dem Rekord im Slalom zählt sie auch beim Speed-Comeback zu den Favoritinnen.

Da stand sie beim Interview, brachte kein Wort mehr heraus und die Tränen kullerten ihr über die Wangen. Mikaela Shiffrin hatte soeben den Slalom in Killington gewonnen, im Duell mit Petra Vlhová zurückgeschlagen, damit den 46. Sieg in "ihrer" Disziplin eingefahren und war mit einem gewissen Ingemar Stenmark gleichgezogen. Zahlen, Statistiken und Rekorde sind ihr nicht wichtig, aber doch war dieser Erfolg offenbar nicht nur einer von vielen. Was war passiert?

"Nervosität, Druck und Unsicherheit - ich fühle ...