Sieger und Verlierer staunten

Val d'Isère wurde wieder einmal seinem Ruf als Wundertüte gerecht: Der Slowene Martin Čater entriss mit Nummer 41 Otmar Striedinger noch den Sieg. Favoriten lagen mit Nummern falsch.

Am Ende staunten die Sieger und die Verlierer: Die erste Abfahrt der Saison in Val d'Isère brachte Sonntag ein absolutes Sensationsergebnis. Der 29-jährige Slowene Martin Čater gewann vor dem Kärntner Otmar Striedinger und dem Schweizer Urs Kryenbühl. Viele weitere Außenseiter wie Andreas Sander (7.), Romed Baumann (beide D/9.) oder Nils Allègre (FRA/11.) stellten die Weltcuprangliste völlig auf den Kopf, während die Favoriten ihre Wunden leckten: Aleksander Aamodt Kilde (NOR), der nach perfekter Fahrt schon wie der sichere Sieger aussah, landete ...