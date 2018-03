Silber für Lösch und Bronze für Salcher im Super-G

Das österreichische Team bei den Winter-Paralympics in Pyeongchang hat am Sonntag seine Medaillen zwei und drei gewonnen. Im Super-G der Alpin-Skifahrer fuhr Claudia Lösch in der sitzenden Klasse am Tag nach ihrem Abfahrtssturz zu Silber, Markus Salcher legte stehend eine weitere Speed-Bronzemedaille nach. Die Siege gingen wieder an die Deutsche Anna Schaffelhuber und den Schweizer Theo Gmur.

SN/APA (AFP)/SIMON BRUTY Markus Salcher fuhr zur Bronzemedaille