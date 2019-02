Das österreichische Skiteam mit Magdalena Egger, Amanda Salzgeber, Joshua Sturm und Lukas Feurstein hat am Freitag zum Abschluss der Olympischen Europa-Jugendspiele (EYOF) in Sarajevo Silber im Nationenbewerb geholt. Zuvor hatte es bei der Großveranstaltung bereits dreimal Gold und zweimal Bronze für das ÖOC-Aufgebot gegeben. Die Goldenen hatten Egger (2) und Sturm in den Einzelrennen erobert.

Quelle: APA