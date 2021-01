Simon Eder holt in Antholz nächstes Topresultat

Parade-Biathlet Simon Eder hat im Einzelrennen von Antholz (ITA) am Freitag Platz acht belegt und dabei nur einen Schießfehler zu verzeichnen gehabt. Der Saalfeldner war damit bester Österreicher.

Überragend war in Antholz der Russe Andrej Loginow, der fehlerfrei blieb und souverän vor Sturla Holm Laegreid (NOR) und Quentin Fillon-Maillot (FRA) siegte.

Der knapp 38-jährige Eder war wie so oft am Schießstand extrem sicher. Erst beim letzten Stehendschießen unterlief dem Pinzgauer der einzige Fehler, im Ziel hatte er 1:25 Minuten Rückstand auf den Sieger. Erst in der Vorwoche hatte Eder im Massenstart von Oberhof (GER) Platz fünf geholt.

Überraschung aus österreichischer Sicht war der Steirer David Komatz. Er blieb als einziger Athlet außer Sieger Loginow fehlerfrei und stellte mit Platz 12 sein bislang bestes Weltcupresultat ein.

Julian Eberhard lieferte bei seinem Comeback nach zwei Wochen Pause (Rückenprobleme) gut unterwegs. Der Saalfeldner (3 Fehler) belegte Platz 31, der Tiroler Felix Leitner (4 Fehler) wurde 29.

Mit diesem Team-Resultat dürfen die Österreicher auch in der Staffel am Samstag mit einem Platz in der Spitze hoffen. Die Frauen mit der Tiroler Senkrechtstarterin Lisa Hauser haben ebenfalls am Samstag eine Staffel auf dem Programm.

