Simon Eder traf 72 Mal in Serie

Der 37-jährige Senior beeindruckte in Hochfilzen mit nahezu perfekter Schussbilanz.

Simon Eder ist der "Mr. 99 Prozent" in der Biathlonfamilie. Bei seinen sechs Starts beim Weltcup in Hochfilzen gab er 90 Schüsse ab und traf 89 Mal. Auch in der Verfolgung am Samstag und im Massenstart am Sonntag war der 37-jährige Senior im Weltcup der beste Österreicher.

In der Verfolgung zeigte der Saalfeldner einmal mehr eine großartige Aufholjagd. Vom 25. Startplatz weg stürmte er auf den neunten Rang vor. Und das mit Materialproblemen: "Bei meinem Gewehr hat sich eine Schraube am Tragegestell gelöst, dadurch war es eine sehr wackelige Angelegenheit", schilderte Eder. Doch mit der Gelassenheit eines Routiniers steckte er sogar dieses Handicap weg: "Ich habe keine Angst vor dem Nuller und die vielen ,Psycho-Spielchen', die ich in meiner Karriere bereits oft durchlebt habe, fallen zurzeit einfach weg."

Ähnlich souverän ging Eder den Massenstartbewerb am Sonntag an. Schuss für Schuss saß, der Salzburger lief konstant unter den ersten fünf vom Schießstand weg, musste am Ende aber den Strapazen Tribut zollen: "Ich hab kämpfen müssen und schon befürchtet, dass ich in der vierten Runde abreißen lassen muss. Mehr kann man nicht erwarten im Moment. Ich bin voll im Plan. Müde ist im Moment jeder, aber ich hoffe, dass ich in der Weihnachtspause auf der Loipe noch ein wenig zulegen kann."

Stolz war Eder auch auf seine Serie von zuletzt 72 Schüssen ohne Fehler: "Das ist Rekord."

Weniger zufriedenstellend lief es für Julian Eberhard, der an Rang zehn im Sprint am Freitag nicht anschließen konnte. In der Verfolgung fiel er auf Platz 38 zurück, im Massenstart wurde er 29., in beiden Rennen verfehlte er sieben Mal das Ziel.

Die Salzburger Biathletinnen waren im Massenstart (Lisa Hauser aus Tirol wurde ausgezeichnete Achte) nicht mehr vertreten. Knapp die Top-30 im Weltcup verpasst hat Julia Schwaiger. Der Saalfeldnerin gelang immerhin tags zuvor mit dem Sprung um 28 Ränge auf Platz 24 ein versöhnlicher Abschluss: "Jetzt kann es gerne in die Weihnachtspause gehen." Weiter geht es im Weltcup ab 8. Jänner in Oberhof (GER).