Simon Eder und Katharina Innerhofer holen Staatsmeistertitel

Zwei Mal Gold für Salzburg gab es bei den österreichischen Meisterschaften der Biathleten in Hochfilzen. Simon Eder und Katharina Innerhofer siegten auf Skirollern.

Der 35-jährige Saalfeldner Routinier Eder verzeichnete lediglich einen Fehlschuss und siegte 30,6 Sekunden vor Lokalmatador Dominik Landertinger, der zwei Strafminuten in Kauf nehmen musste. Dritter der Tageswertung wurde der Italiener Lukas Hofer (1 Fehler/+1:10,5 min.). Das Podest der österreichischen Meisterschaften komplettierte der Tiroler Felix Leitner (3 Fehler/+2:07,8 min.). Julian Eberhard (6 Fehler) wurde Achter bzw. ÖM-Sechster. Klaus Leitinger (St. Martin/L.) belegte Rang acht, Tobias Eberhard (Saalfelden) Platz zehn.

Katharina Innerhofer aus Maria Alm, die im 15-km-Bewerb mit vier Fehlschüssen Rang zwei hinter der italienischen Top-Athletin Dorothea Wierer belegte, setzte sich in der Österreich-Wertung vor Dunja Zdouc (Kärnten) und Lisa Hauser (Tirol) durch. Vierte wurde Julia Schwaiger aus Saalfelden.



Simon Eder sagte: "Es ist zwar nicht mein erster Titel, aber österreichischer Meister, das taugt mir natürlich. Das heutige Rennen war nicht nur von unserer, sondern auch von italienischer Seite sehr stark besetzt und gerade in meinem ,Seniorenalter' ist es wichtig zu sehen, dass ich mit den Jungen mithalten kann. Man kann das Rollern zwar nicht eins zu eins mit dem Langlaufen vergleichen, aber es ist dennoch eine erste Standortbestimmung und gibt mir ein gutes Gefühl für die kommenden Vorbereitungswochen."



Katharina Innerhofer freute sich: "Das war sicherlich meine beste Leistung in den bisherigen Testrennen. Das Laufen war sehr gut und am Schießstand hat es vor allem liegend gut funktioniert. Dieser Titel hat natürlich einen entsprechenden Stellenwert und ich bin sehr froh, dass ich heute eine gute Leistung zeigen konnte.""





Quelle: SN