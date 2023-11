Sind die ÖSV-Damen am Polarkreis näher dran?

Das Slalom-Doppel in Levi weist Katharina Liensberger und Co. den Weg in diesem Winter. Katharina Gallhuber feiert ein lange ersehntes, Marie-Therese Sporer ein unerwartetes Comeback.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ HARALD STEINER Katharina Liensberger will einen ersten Schritt zurück in die Weltspitze machen. BILD: SN/GEPA PICTURES/ MATHIAS MANDL Aussortiert und wieder zurück: Marie-Therese Sporer.