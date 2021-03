SK Annaberg triumphiert im Landescup

Starke Teamwertung: Annaberger sind vor letztem Rennen Ende März schon uneinholbar in Führung.

Beim Landescup-Slalom in Großarl haben einmal mehr die Burschen des SK Annaberg aufgezeigt: Philip Rieger holte einen zweiten Platz in der Schülerklasse 13/14 (Jahrgang 2007-2008), ebenso wie Lukas Reschreiter in der U18 (2003-2004) und in der U21 (Jg. 2000-2002) waren die Annaberger Manuel Quehenberger und Matthias Krallinger die einzigen Starter.

Es war aber nicht das erste erfolgreiche Wochenende der Annaberger: Der Klub steht aktuell mit 2261 Punkten klar an der Spitze der Vereinswertung im Salzburg-AG-Landescup, vor Radstadt (1910) ...