Ski alpin: Cornelia Hütter verletzte sich und verpasst Weltcupfinale

Cornelia Hütter kann die abschließenden Rennen im alpinen Ski-Weltcup in Aare kommende Woche nicht bestreiten. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte, verletzte sich die Speed-Spezialistin am Donnerstag beim Riesentorlauf-Training auf der Reiteralm bei einem Sturz. Eine Untersuchung in der Klinik Diakonissen Schladming ergab eine Lungenprellung und eine Läsion der Milz.

SN/APA (KEYSTONE)/JEAN-CHRISTOPHE B Hütter bleibt unter ärztlicher Beobachtung