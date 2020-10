Für Bernadette Schild, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner soll Sölden der Start auf dem Weg (zurück) in die Weltspitze sein. Das Trio und ein neuer Kamerafahrer vertreten Salzburg beim Skiweltcup-Auftakt.

Unter besonderen Umständen startet am Wochenende der Skiweltcup in Sölden. Für ein Salzburger Trio soll dies nicht nur der Auftakt in eine neue Saison sein. Unter dem Motto "Das Beste kommt erst" wollen sich Bernadette Schild, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner nach Verletzungen wieder Richtung Weltspitze orientieren. Die Erwartungen vor den Riesentorläufen auf dem Rettenbachferner wachsen noch nicht in den Himmel, sollen aber eine erste Standortbestimmung auf diesem Weg sein.

Obwohl ein Karriereende nach dem Kreuzbandriss am Nationalfeiertag ...