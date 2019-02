Philipp Schörghofer ist nach seiner Bandscheiben-OP wieder auf dem Weg der Besserung. An einen Rücktritt will der Skifahrer noch nicht denken.

Seinen breiten Grinser lässt sich Philipp Schörghofer nicht so leicht aus dem Gesicht zaubern. Kaum von seiner Bandscheiben-OP im Krankenhaus Innsbruck erwacht, postete er zur Beruhigung seiner Fans ein Foto auf Facebook, auf dem er breit lächelnd seine Finger zum Victory-Zeichen spreizt. Und wenig später schob er noch ein Video nach, auf dem er nach einem kräftigen "Guten Morgen, schauts amoi" eine kleine Runde durch sein Krankenzimmer dreht und ankündigt: "Ich geh dann noch eine Runde in die Stadt."

Seinen Humor hat Schörghofer also nicht verloren, auch wenn ihm die Diagnose akuter Bandscheibenvorfall Mitte letzter Woche "den Boden unter den Füßen weggerissen" hatte. "Aber es ist alles gut gegangen, die Operation ist gut verlaufen und es wird alles wieder werden", sprühte der Filzmooser am Sonntag wieder vor Optimismus. "Nach so etwas ist man einfach froh, wenn man wieder aufstehen und seine ersten Schritte machen kann."

Schmerzen auszuhalten ist Schörghofer als Skifahrer ja gewohnt. Doch als letzte Woche seine Rückenbeschwerden immer schlimmer wurden und auch die Physiotherapeuten des ÖSV nicht mehr weiterwussten, ließ er sich doch im Sanatorium Kettenbrücke genauer untersuchen und bekam dort die bittere Diagnose, die seine Saison kurz vor der WM beendete.

"Jetzt bin ich froh darüber. Denn das Wichtigste für mich ist einfach die Gesundheit und ich will wieder vollkommen gesund werden", betont Schörghofer. An ein mögliches Karriereende will der 36-Jährige jedenfalls noch nicht denken. Bei einem überraschenden Krankenbesuch stellten sich seine ÖSV-Kollegen mit besten Genesungswünschen ein.