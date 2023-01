Die Hausherren fehlten bei Noëls großer Siegesparty in Schladming

Wie Daniel Yule in Kitzbühel stürmte auch Clément Noël in Schladming von Rang sieben noch zum Sieg. Das ÖSV-Team war vor 40.000 entfesselten Fans wieder zu fehleranfällig.

40.000 Zuschauer beim Nachtslalom von Schladming - es war ein Skifest wie in den Zeiten vor Corona. Nur mit einem kleinen Unterschied: Die Hausherren waren bei ihrer großen Party nicht am Podest vertreten. Manuel Feller (4.) fehlten am Ende minimale sieben Hundertstelsekunden auf Platz drei und er war darüber sichtlich verärgert. "Sieben Hundertstel, das ist eigentlich gar nichts, aber im Skisport geht es halt um Hundertstel", meinte Feller.

Der Sieg ging an den Franzosen Clément Noël, der rechtzeitig vor einem Großereignis wieder in Form kommt. Der Olympiasieger 2022 hatte bis dato eine schwierige Saison ohne Sieg hinter sich, brachte zuletzt aber wieder Konstanz in seine Rennen. "Schladming ist für uns Slalom-Fahrer das beste Rennen der Saison, hier zu gewinnen ist unglaublich. Ich bin überglücklich", meinte der Franzose vor der Heim-WM in Courchevel. Damit erklang erst zum zweiten Mal nach 2011 (Jean-Baptiste Grange) die Marseillaise zu Ehren eines französischen Siegers am Fuße der Planai.

Vor dem nahenden Saisonhöhepunkt in den französischen Alpen gelang dem ÖSV-Team neuerlich nicht der ersehnte Durchbruch im Slalom. Zwar war die Ausgangslage nach dem ersten Lauf sehr gut, waren doch gleich fünf Österreicher qualifiziert. Johannes Strolz gelang nach langer Zeit endlich wieder ein guter Durchgang (9.) und Manuel Feller lag nach einem neuerlich starken ersten Lauf in Schlagweite zum Halbzeit-Führenden Henrik Kristoffersen. Dass am Ende bei der Ausgangslage kein Podestplatz herausgeschaut hat, das war letztlich eine weitere Enttäuschung. Adrian Pertl schied im finalen Durchgang aus, Fabio Gstrein fuhr zwar von Rang 16 noch unter die top 10, doch es wäre auch bei ihm mehr möglich gewesen. Der Angriff von Marco Schwarz endete wie in Kitzbühel mit einem Ausrutscher. Schwarz blieb zwar im Rennen, hatte mit der Entscheidung aber nichts mehr zu tun. Das galt auch für Strolz, der zwar schnell den Rhythmus gefunden hat, aber ebenfalls nach zwei schweren Fehlern die mögliche Top-Platzierung verschenkt hat. Am Ende lag wieder einmal alles an Manuel Feller. "Bis zum Steilhang war es gut, dann bin ich weggerutscht. Im Endeffekt war es nicht schlecht, aber eben auch nicht gut genug für ganz vorne."

So musste sich das Team selbst Mut machen. "Wir haben ein starkes Team, Strolz ist jetzt auch zurück, Pertl nach seiner Verletzung auf einem guten Weg, Marco Schwarz sowieso", sagt Feller. "Aber es stehen ja zum Glück noch einige wichtige Rennen an."

Wie schon Kitzbühel am letzten Sonntag war auch Schladming ein echtes Ausscheidungsrennen. In dem am Ende auch Henrik Kristoffersen seinen möglichen (fünften) Rekordsieg vergeben hat. Als Führender brachte er den Vorsprung nicht ins Ziel. Vorjahressieger Linus Strasser kam gar nur zwei Tore weit - und mit Alexis Pinturault ist einer der ganz Großen derzeit völlig von der Rolle. Mit 4,04 Sekunden Rückstand qualifizierte er sich neuerlich nicht für den Finallauf.

So triumphierte Noël am Ende nicht dank überragender Laufbestzeit, sondern weil er zwei Mal der konstanteste Fahrer im Feld war. Auch das war schon Sonntag in Kitzbühel so, als Daniel Yule ebenfalls von Rang sieben aus im Finale zum Sieg gefahren war.

Das Rennen zum Nachlesen im Liveticker