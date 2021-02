Der Tiroler Dominik Raschner hat am Samstag den Europacup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren in Berchtesgaden gewonnen. Mit 0,37 Sekunden Rückstand wurde der Niedernsiller Stefan Brennsteiner Zweiter. Roland Leitinger landete bei der Formüberprüfung vor der WM in Cortina d'Ampezzo nur an 16. Stelle.

Quelle: APA