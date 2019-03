Gleich drei neue österreichische Staatsmeister hat es am Samstag in Saalbach in den beiden Riesentorlaufbewerben gegeben. Der Grund: Roland Leitinger und Johannes Strolz landeten ex aequo auf Platz eins, bei den Damen holte sich Katharina Liensberger den Meisterlorbeer.

SN/GEPA pictures Roland Leitinger (Archivbild)