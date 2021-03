Nach Knieschmerzen zog Hannes Reichelt einen Schlussstrich unter die Saison. Ob er noch einmal in den Skisport zurückkehrt, will er im Sommer entscheiden.

Es war der Tag der strahlenden Gesichter unter dem Zwölferkogel: Das ÖSV-Team strahlte nach der Abfahrt auch über eine mannschaftlich tolle Leistung und die Organisatoren strahlten über die grandiosen Bilder, mit denen sie für ihre Arbeit belohnt worden sind. Nur einer wirkte da etwas verloren: Hannes Reichelt stand nach seiner im donnerstägigen Training erlittenen Knieverletzung ("Es ist nichts Schlimmes, so gut kenne ich meinen Körper") als Zuseher im Zielraum und war trotzdem einer der meistgefragten Läufer.

Denn statt beim Weltcup-Finale in einer Woche in Lenzerheide endet die Saison für den 40-jähriegn Abfahrer bereits am Montag bei einer MRI-Untersuchung. Die Frage, die sich aufdrängt: War es das auch mit seiner Karriere? "Nach meinem Kreuzbandriss bin ich zurückgekommen, weil ich den Sport so liebe. So ist es immer noch, obwohl es Tage gibt, an denen mir das nicht leicht fällt."

Mit seiner jüngsten Saison konnte er nur ansatzweise zufrieden sein − auch wenn er zuletzt Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. "Ich habe es in den Ergebnissen nicht richtig zeigen können, aber ich habe jetzt viel am Material gearbeitet und bin im Training an Mayer und Kriechmayr heran gekommen", meinte Reichelt. Dem Material hat der Radstädter in dem Winter nie die Schuld gegeben, dennoch dürfte es eine größere Rolle gespielt haben als vermutet. Ein weiteres Problem: In der nächsten Saison fällt Reichelt auch aus den Top 30 der Startliste und er müsste sich von hinten wieder heranarbeiten.

Was das alles für die Zukunft heißt, das wollte er sich auch auf mehrfache Nachfrage nicht entlocken lassen. "Nach der Saison und in der Emotion ist kein guter Zeitpunkt für eine Entscheidung. Die werde ich mit einigem Abstand im Sommer treffen."