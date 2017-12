Ski alpin: Holt Marcel Hirscher 400 Punkte in einer Woche?

Mit dem Jänner beginnt der wichtigste Monat im alpinen Skiweltcup. Für Marcel Hirscher geht es in der ersten Woche mit dem Parallelslalom am Neujahrstag in Oslo, dem Nachtslalom von Zagreb am Donnerstag, sowie dem Riesentorlauf und Slalom am Wochenende in Adelboden um ganze 400 Punkte. Der Salzburger rutscht in der Heimat ins Jahr 2018, reist erst Montagfrüh nach Norwegen an.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Hirschers Weichen für 2018 werden früh gestellt