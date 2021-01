Ski alpin: Kitz-Wetter stimmt "vorsichtig optimistisch"

Corona ist es nicht gewesen, doch der Wettergott dürfte heuer gnädig mit den Kitzbüheler Hahnenkammrennen sein. Man sei für die am Freitag startenden Bewerbe "vorsichtig optimistisch", sagte Manfred Bauer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck der APA - Austria Presse Agentur am Mittwoch.

SN/APA (EXPA/Johann Groder)/EXPA/JO Meteorologen zeigen sich für Kitz-Rennen vorsichtig optimistisch

Am optimistischsten fiel die Prognose für die freitägliche Abfahrt aus: Zu Beginn des Tages dürften laut Bauer über Streif und Hahnenkamm noch einige Wolken liegen, am Vormittag komme aber vielleicht sogar schon die Sonne durch. Die Temperaturen werden über den gesamten Streckenverlauf im leichten Plusbereich liegen. "Von Freitag auf Samstag dürften zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Da gibt es eine gewisse Unsicherheit bzw. eine Störung", so der Meteorologe. Man rechne aber nach derzeitigem Stand mit einer Wetterberuhigung zum Start der zweiten Abfahrt hin bzw. einem entsprechenden Wetterfenster. Dasselbe gelte für den Super-G-Tag, den Sonntag. Auch hier soll es zu Beginn des Tages zu Niederschlägen kommen. Aber auch hier sei man "vorsichtig optimistisch", dass es mit Tagesverlauf zu Auflockerungen und einem Kitzbühel-gerechten "Renn-Wetterfenster" kommt. Quelle: APA