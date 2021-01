Ski alpin: Kitzbühel übernimmt die abgesagten Lauberhornrennen

In der Schweiz hat man die Lauberhorn-Rennen am kommenden Wochenende nun doch abgesagt, aber es gibt einen sensationellen Plan B, der auch umgesetzt wird: Alles wird in Kitzbühel ausgetragen.

SN/gepa Für die Athleten geht es in diesem Jahr nicht über den Hundschopf, dafür mehrmals über Hausbergkante und Co.